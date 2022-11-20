Губернатор не приехал, верблюда не нашли: челябинская команда КВН «Город N» вылетела в 1/4 финала Высшей лиги

Верблюд был только на фоне. Фото: скриншот эфира Первого канала

Команда КВН из Челябинска выступила в четвертьфинале Высшей лиги. В эти выходные игру показали в эфире Первого канала. Город N соревновался с командами из Ростова-на-Дону, Владивостока, Хабаровска и Ленинградской области.

В музыкальном конкурсе от участников Города N много раз прозвучало «Челябинск» и «Губернатор же в зале». Все шло не по плану: верблюда не нашли, звезда не приехала. Потом выяснилось, что Алексей Текслер не приехал, и команда сразу расслабилась. На помощь ребятам пришел Дмитрий Колдун. Видимо, помогли переговоры области с Беларусью.

По итогам игры юмористы из Челябинска получили 9,3 балла. Это оказался худший результат в этой игре. Поэтому дальше команда не прошла.

Напомним, в 2021 году челябинская команда КВН «Город N» стала полуфиналистом Высшей лиги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.