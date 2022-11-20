Две студентки из Челябинской области стали победительницами конкурса «Большая перемена» и получили миллион и 200 тысяч рублей

Девушки выиграли деньги. Фото: пресс-служба Управления молодежной политики Челябинской области.

Две студентки медицинских колледжей из Челябинской области стали победительницами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Девушки получат денежное вознаграждение – один миллион и 200 тысяч рублей.

В финале конкурса приняли участие 600 ребят. Из Челябинской области – семь студентов. Победителями стали Ксения Гайнетдинова из Златоустовского медицинского техникума и Полина Кагирова из Миасского медицинского колледжа.

– Я до последнего не верила, что выиграю. Очень волновалась на церемонии награждения, ведь меня назвали последней. Хочу сказать спасибо «Большой перемене» и моей команде! – поделилась эмоциями Ксения Гайнетдинова.

Миллион рублей девушка планирует потратить на обучение. Премия позволит получить образование в медицинской Академии имени Кирова.

Призерами стали еще пять южноуральцев: Юлия Каташинския, Софья Зыкова, Аделина Шайкамалова, Анна Рябенко и Алена Плотникова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.