Две студентки из Челябинской области стали победительницами конкурса «Большая перемена» и получили миллион и 200 тысяч рублей

Девушки выиграли деньги. Фото: пресс-служба Управления молодежной политики Челябинской области.
Две студентки медицинских колледжей из Челябинской области стали победительницами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Девушки получат денежное вознаграждение – один миллион и 200 тысяч рублей.
В финале конкурса приняли участие 600 ребят. Из Челябинской области – семь студентов. Победителями стали Ксения Гайнетдинова из Златоустовского медицинского техникума и Полина Кагирова из Миасского медицинского колледжа.
– Я до последнего не верила, что выиграю. Очень волновалась на церемонии награждения, ведь меня назвали последней. Хочу сказать спасибо «Большой перемене» и моей команде! – поделилась эмоциями Ксения Гайнетдинова.
Миллион рублей девушка планирует потратить на обучение. Премия позволит получить образование в медицинской Академии имени Кирова.
Призерами стали еще пять южноуральцев: Юлия Каташинския, Софья Зыкова, Аделина Шайкамалова, Анна Рябенко и Алена Плотникова.
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