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НовостиОбщество20 ноября 2022 6:52

Минувшая ночь в Челябинской области стала самой холодной этой осенью – до минус 29 градусов

На дорогах сейчас гололедица
Дарья МАРКОВА
Днем станет немного теплее.

Днем станет немного теплее.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинскую области пришли серьезные холода. Этой ночью температура опустилась до -14, -24 градусов. А в низинах и вовсе до минус 29. Днем в воскресенье, 20 ноября, температура не сильно изменится: -9, -14 градусов.

– Наблюдалась холодная погода. Местами прошел снег от небольшого до умеренного. На дорогах сохранялась гололедица, местами отмечалась изморозь, утром в горах туманы, – сообщили в областном гидрометеоцентре.

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