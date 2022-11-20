Минувшая ночь в Челябинской области стала самой холодной этой осенью – до минус 29 градусов

Днем станет немного теплее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинскую области пришли серьезные холода. Этой ночью температура опустилась до -14, -24 градусов. А в низинах и вовсе до минус 29. Днем в воскресенье, 20 ноября, температура не сильно изменится: -9, -14 градусов.

– Наблюдалась холодная погода. Местами прошел снег от небольшого до умеренного. На дорогах сохранялась гололедица, местами отмечалась изморозь, утром в горах туманы, – сообщили в областном гидрометеоцентре.

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