Алексей Текслер обсудил помощь военнослужащим на Донбассе с челябинским бойцом Ангелом

Алексей Текслер и Юрий Гагарин. Фото: Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с командиром батальона «Апостол» Юрием Гагариным. Ангел участвует в специальной военной операции с марта. А сейчас вернулся в родной город из-за ранения.

– Поблагодарил Юрия за все, что он делает. Попросил передать привет ребятам на передовой. Договорились, что область на постоянной основе будет помогать батальону в оснащении всем необходимым. В ближайшее время начнем комплектовать груз, – рассказал глава региона Алексей Текслер.

Также губернатор и боец обсудили помощь подшефному городу Ясиноватой. Там строители Челябинской области вместе с местными жителями восстанавливают важные объекты. Ангел часто там бывает и говорит, что за помощь там благодарны.

– За плечами у Юрия и его ребят сотни спасенных жизней. Как детских, так и взрослых. А для меня очень важно узнать мнение земляка, из первых уст услышать о том, что происходит, чем нужно помочь и поддержать, – объяснил губернатор Алексей Текслер.

Челябинец Юрий Гагарин в Донбассе – легендарная личность. Ангел спас более 300 детей, за что был представлен к Ордену Мужества. В Челябинске мужчина встретился со слушателями военно-учебного центра ЮУрГУ, дал напутствия и рассказал, как обстоит ситуация в зоне СВО.

СПРАВКА КП

Юрий «Ангел» Гагарин, 52 года. Служил в морской пехоте в мотострелковом подразделении. Потом работал в Челябинске на ЧЭМК, стал бизнесменом. В 2019 году сын Юрия погиб в Сирии. Поэтому он без сомнений отправился на Донбасс. За это время спас более 300 детей, за что был представлен к Ордену Мужества и к званию почетного гражданина города Ново-Азовка ДНР. Этой осенью его повысили до полковника.

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