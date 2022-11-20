420 рабочих и 200 спецмашин чистят снег на улицах Челябинска

Снег начали убирать рано утром. Фото: КДХ.

В Челябинске устраняют последствия прошлой ночи. На дороги и тротуары вывели 200 спецмашин и 420 дорожных рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– Производилась оперативная механизированная очистка дорожного покрытия, тротуаров, остановочных площадок, остановок общественного транспорта, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам. Также, выполнялись работы по вывозу снега, – сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства.

Противогололедными материалами обработали спуски, подъему, мосты и перекрестки. В мэрии Челябинска заверили, что работы будут продолжаться и в течение дня.

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