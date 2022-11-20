Воспитательница детского сада из Челябинской области взяла в кредит 600 тысяч рублей и отдала их мошенникам

Все это время мошенники разговаривали с женщиной по телефону. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

46-летняя воспитательница детского сада из Аши стала жертвой мошенников. Неизвестные звонили ей по телефону и представлялись банковскими работниками. Они напугали женщину тем, что ее счета якобы заблокировали из-за мошенников. А для отмены блокировке ей нужно было оформить кредит на сумму около 500 тысяч рублей, обналичить и перевести деньги на счет.

– Все то время, что женщина оформляла онлайн-заявку на кредит через мобильное приложение, обналичивала деньги и пересылала их через терминал, мошенники держали ее на связи, контролируя все действия. Продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, злоумышленники убедили ее перевести с другой кредитной карты имеющиеся 130 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В итоге женщина лишилась более 600 тысяч рублей. Мошенники обещали вернуть деньги, но этого не произошло. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее на такую же уловку попалась 41-летняя медработница из Челябинска.

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