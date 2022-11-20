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НовостиОбщество20 ноября 2022 9:36

Жители несколько районов Миасса останутся без света и газа в понедельник

В понедельник в домах Миасса отключат свет и воду
Дарья МАРКОВА
Света не будет долго.

Света не будет долго.

Фото: Алексей ФОКИН

В домах Миасса в понедельник, 21 ноября, отключат электричество и газ. Связано это с ремонтными работами.

Электричество отключат в центральной и южной частях города, поселках Миасс-2, Мелентьевка и Ленинск. В некоторых домах света не будет всего несколько часов, а в некоторых – с 9 утра до 17.00.

Газ отключат в доме 108 на улице Ильменской в 9 утра. Возобновят только, когда закончат работы.

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