Главного инженера горводоканала в Копейске суд оштрафовал на два миллиона рублей

Суд приговорил всех участников взяточничества к штрафам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области суд вынес приговор бывшему главному инженеру МУПа «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрию Луценко за получение взятки и превышение должностных полномочий. А двум руководителям компаний – за дачу взяток. Все трое получили крупные штрафы.
– В 2021 году бывший главный инженер муниципального предприятия получил взятку в сумме более 340 тысяч рублей от двух руководителей коммерческой организации за заключение муниципального контракта на выполнение работ, беспрепятственную приемку работ и их оплату, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.
Инженеру назначили наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей. А предпринимателям, которые давали взятки, по 1,5 миллиона рублей каждому.
Летом этого года копейский водоканал оштрафовали за слив нечистот в озеро Курлады.
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