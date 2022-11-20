Главного инженера горводоканала в Копейске суд оштрафовал на два миллиона рублей

Суд приговорил всех участников взяточничества к штрафам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области суд вынес приговор бывшему главному инженеру МУПа «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрию Луценко за получение взятки и превышение должностных полномочий. А двум руководителям компаний – за дачу взяток. Все трое получили крупные штрафы.

– В 2021 году бывший главный инженер муниципального предприятия получил взятку в сумме более 340 тысяч рублей от двух руководителей коммерческой организации за заключение муниципального контракта на выполнение работ, беспрепятственную приемку работ и их оплату, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Инженеру назначили наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей. А предпринимателям, которые давали взятки, по 1,5 миллиона рублей каждому.

Летом этого года копейский водоканал оштрафовали за слив нечистот в озеро Курлады.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.