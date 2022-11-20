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НовостиОбщество20 ноября 2022 13:31

Без снега и до –29 градусов: новая неделя в Челябинской области начнется с сильных морозов

В Челябинской области похолодает до минус 29 градусов ночью на 21 ноября
Дарья МАРКОВА
Днем будет теплее.

Днем будет теплее.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ночью с воскресенья на понедельник, с 20 на 21 ноября, в Челябинской области ожидаются сильные морозы. Температура опустится до –17, –22 градусов, в некоторых местах до –29 градусов.

А вот днем потеплеет до –6, –11 градусов. Снегопада не будет, местами туманы. Предупреждают о гололедице на дорогах и изморози.

Минувшая ночь в Челябинской области стала самой холодной этой осенью – температура опустилась до минус 29 градусов. Кроме этого, шел снег. В Челябинске с ним боролись 420 рабочих и 200 спецмашин.

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