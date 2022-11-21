В Челябинской области выросло число людей с заработком в 100 тысяч рублей в месяц

Процент увеличился незначительно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2022 году в Челябинской области стало больше жителей с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц и больше. Соответствующее исследование выпустили РИА «Новости».

— В Челябинской области доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч в месяц составляет 3,9%. В 2021 году этот показатель составил 3,3%, — указано в исследовании

При этом, по уровню зарплат Челябинская область закрепилась на 40 месте среди российских регионов. Это связано с тем, что на Южном Урале выросло и число людей, которые получают меньше 20 тысяч рублей — 18,3% в 2022 году, по сравнению с 12,9% в 2021 году

Традиционно, самый высокий процент людей с большими зарплатами в Чукотке и ЯНАО — больше 100 тысяч рублей в месяц получают более 40% населения. На последнем месте оказались Калмыкия и Ингушетия с 1,3%.

Ранее стало известно, что в Челябинской области оказались самые низкие по стране цены на 92-й бензин. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате со ссылкой на данные Росстата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru