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НовостиОбщество21 ноября 2022 2:38

В Челябинской области продают базу отдыха на озере Сугояк

Объявление появилось на сайте «Авито»
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: Авито

Фото: Авито

В Челябинской области выставили на продажу базу отдыха «Южный берег», которая находится на озере Сугояк. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Отличное место для проведения банкетов, свадеб, мероприятий. Это место с советских времен очень популярно среди туристов и развивается как крупный туристический кластер с различными видами семейного отдыха, — пишет автор в объявлении.

Всего покупатель получит комплекс из 24 номеров, 9 летних домиков, коттеджа, бани, банкетного зала и собственнного пляжа. За базу отдыха нынешний владалец просит 18 миллионов рублей.

Ранее на «Авито» выставили на продажу столовую бывшего Магнитогорского государственного университета.

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