В Челябинске подрядчиков оштрафовали за плохую очистку дорог и тротуаров

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске подрядчикам выписали 7 штрафов за плохую уборку льда и снега. В общей сложности сумма штрафов составила 700 тыс. рублей. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— В основном это штрафные санкции за тротуары, — уточнил вице-мэр.

Всего по итогам проверок у чистящих челябинские дороги организаций 115 раз с начала ноября требовали устранить нарушения и недочеты. Только за последнюю неделю подрядчикам выдали 40 предписаний.

— Гололед на тротуарах есть, — заметила мэр Наталья Котова. — Сама в субботу ходила, обратила внимание. Есть места, где подсыпано, а есть, где гололед.

По словам мэра, сейчас качество уборки снега в разных районах города не одинаковое. Отстают Ленинский и Калининский районы.

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