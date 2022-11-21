Мэр Наталья Котова предложила ограничить применение реагентов на дорогах Челябинска

Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила активней вывозить снег с городских улиц. По словам главы города, новые снегопады прогнозируют в среду-пятницу, до этого времени нужно разобраться с последствиями предыдущих.

На совещании в мэрии Наталья Котова подчеркнула, что вывезти необходимо и тот снег, что сгребли к обочинам дорог и тротуарам, чтобы заледеневшие валы не сужали проезжую часть.

— По противогололедным средствам: я думаю, что там, где нет опасности, нет смысла их применять совсем, — заявила глава города. — Постараться вычистить, чтобы дороги были чистые, и все. С учетом того, что температурный режим установился, нам удастся сохранить их в таком состоянии до следующего снега.

По словам замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрея Ксензова, с начала ноября из Челябинска на свалки вывезли 57 тыс. кубометров снега, за последнюю неделю — 24 тыс. кубометров.

Напомним, в Челябинске подрядчиков оштрафовали на 700 тыс. рублей за гололед на тротуарах и снег на дорогах.

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