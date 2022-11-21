В Челябинской области 1,4 тыс. человек болеют коронавирусом

Коронавирусом заболели более 392 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 97 новых случаев коронавируса — на 2 больше, чем накануне. Среди новых заболевших трое школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 21 ноября, лечиться от Covid-19 продолжают 1 358 жителей Челябинский области.

За сутки от коронавируса умерли два пациента.

У 392 665 южноуральцев диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.

Напомним, несколько дней назад с предупреждением к жителям Челябинской области обратилась министр здравоохранения Агата Ткачева. В этом году южноуральцам угрожает не только коронавирус, но и свиной грипп.

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