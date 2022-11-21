В Челябинской области будут судить молодую мать, ребенок которой уткнулся носом в матрас и задохнулся

Младенец задохнулся, когда спал в кроватке на животе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело против 23-летней матери. Инцидент случился еще 9 октября в поселке Полетаево Сосновского района. Девушка укладывала своего двухмесячного сына спать и положила его на живот. В итоге ребенок задохнулся, уткнувшись носом в матрас.

— Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Известно, что врачи предупреждали молодую мать о том, что ребенка не следует класть на мягкие поверхности лицом вниз и оставлять без присмотра. Женщина признала свою вину, теперь ее судьбу будет решать Сосновский районный суд.

Несмотря на то, что трагедия случилась в октябре, информация о ней разлетелась лишь в начале ноября. В соцсетях разошлись слухи, якобы тело младенца нашли в пакете, но все это не подтвердилось. Ребенка обнаружили в кроватке утром 9 октября, после этого к делу подключился Следственный комитет.

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