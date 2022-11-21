В Челябинске железнодорожный переезд три часа перекрыли из-за аварии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В челябинском микрорайоне Чурилово 21 ноября перекрыли движение на переезде возле улицы Поселок Развязка.

Как пояснили в мэрии города, закрыть проезд пришлось из-за аварии на железнодорожном перегоне Межозерная-Чурилово. Дорогу закрыли в 11:00 и обещают снова открыть после 14:00.

На всякий случай на время ремонтных работ запаслись материалами для временного настила: по такому настилу можно пропустить машины экстренных служб.

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