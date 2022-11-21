В Челябинске осудили отца, отравившего наркотиками годовалую дочь

Жизнь младенца оказалась под угрозой Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске вынесли приговор мужчине, из-за которого годовалая малышка попала в реанимацию с наркотическим отравлением.

Девочка пострадала минувшим летом. Отец решил покурить наркотическую «соль», и устроился рядом с кроваткой маленькой дочери. В результате девочка вдохнула вредные пары. Ребенку стало так плохо, что потребовалась реанимация. Жизнь девочки врачи спасли, но малышке пришлось задержаться на лечении в больнице.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, отца девочки признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчине грозили исправительные работы и арест на срок до 6 месяцев, но мировой судья назначил в качестве наказания год и два месяца ограничения свободы.

Мать девочки ранее оштрафовали на 500 рублей.

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