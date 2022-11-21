Помирились: «Ариант» и «Черкизово» бросили судиться из-за колбасы

Две компании делили в суде название колбасы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о споре АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и агрофирмы «Ариант». Челябинская и московская компании спорили из-за названия колбасы, но в итоге решили разойтись миром. Определение об утверждении мирового соглашения опубликовано в картотеке судебных дел.

«Черкизовский завод» выпускает колбасу под товарным знаком «Бородинская». Узнав, что «Ариант» тоже производит колбасу с таким названием, москвичи подали в суд. Они требовали запретить «Арианту» использовать свой товарный знак и хотели получить 120 млн рублей в качестве компенсации.

Обсудив разногласия, представители фирм решили заключить мировое соглашение. «Ариант» признал, что был неправ, и пообещал больше не называть свою колбасу «Бородинской», а права на товарный знак не оспаривать. Кроме того, агрофирма из Челябинской области выплатит столичному конкуренту компенсацию. Сумму этой компенсации стороны указали в конфиденциальном соглашении и не афишируют.

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