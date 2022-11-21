Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 10:19

Помирились: «Ариант» и «Черкизово» бросили судиться из-за колбасы

Челябинский «Ариант» и «Черкизово» прекратили судебный спор о колбасе и 120 млн рублей
Елена КОЛЧИНА
Две компании делили в суде название колбасы

Две компании делили в суде название колбасы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о споре АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и агрофирмы «Ариант». Челябинская и московская компании спорили из-за названия колбасы, но в итоге решили разойтись миром. Определение об утверждении мирового соглашения опубликовано в картотеке судебных дел.

«Черкизовский завод» выпускает колбасу под товарным знаком «Бородинская». Узнав, что «Ариант» тоже производит колбасу с таким названием, москвичи подали в суд. Они требовали запретить «Арианту» использовать свой товарный знак и хотели получить 120 млн рублей в качестве компенсации.

Обсудив разногласия, представители фирм решили заключить мировое соглашение. «Ариант» признал, что был неправ, и пообещал больше не называть свою колбасу «Бородинской», а права на товарный знак не оспаривать. Кроме того, агрофирма из Челябинской области выплатит столичному конкуренту компенсацию. Сумму этой компенсации стороны указали в конфиденциальном соглашении и не афишируют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru