Детсадовцев в Челябинске кормили аргентинскими сердцами с измененным сроком годности

Детсадовцам привезли импортные продукты под видом российских
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В школы и детские сады Челябинска с нарушениями поставляли мясные продукты. Это обнаружили в региональном управлении Россельхознадзора во время проверки документов.
Выяснилось, что на челябинское предприятие привозили печень и сердце производства Аргентины и Парагвая. Фирма подменяла документы, делая вид, что мясные субпродукты вовсе не импортные, а произведены на Южном Урале. Одновременно у продукции изменяли даты изготовления и срок годности.
Печень и сердце вовсе не были просроченными, как можно подумать. Наоборот, их срок годности уменьшали.
— Для детского дошкольного и школьного питания не допускается использование субпродуктов со сроками годности более 6 месяцев, — объяснили такой неожиданный шаг в Россельхознадзоре
. Продукты с уменьшенным сроком хранения в итоге доставили в 150 детских садов и 7 школ Челябинска.
В Россельхознадзоре сообщили о нарушениях в правоохранительные органы, а еще в региональное министерство образования, чтобы в будущем детей не кормили фальсифицированной продукцией.
Ранее на полках магазинов в Челябинской области обнаружили поддельные рыбные консервы.
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