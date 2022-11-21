В Копейске загорелась детская стоматология на первом этаже жилого дома

Фото: Подслушано копейск/vk.com

В Копейске днем 21 ноября случился пожар в детской стоматологической поликлинике. Медучреждение находится на первом этаже жилой пятиэтажки на Коммунистическом проспекте.

Из здания еще до приезда пожарных эвакуировались 38 человек, в том числе шестеро детей. Никто не пострадал.

Прохожих встревожил вид валящего из окна дыма и четыре пожарных машины, приехавших к дому.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, вспыхнула стиральная машина в помещении прачечной. Пламя успело распространиться всего на один квадратный метр, его быстро погасили с помощью огнетушителя.

Напомним, в Челябинске три человека погибли при пожаре в квартире. Причиной возгорания, скорее всего, стало курение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru