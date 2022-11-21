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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:03

Черно-зеленые с жемчужно-белыми вкраплениями: дизайн новых челябинских трамваев назвали одним из лучших в стране

Дизайн новых челябинских трамваев назвали одним из лучших в стране
Ильдар САУДАБАЕВ
Как буду выглядеть новые вагоны, показали в Минтрансе области

Как буду выглядеть новые вагоны, показали в Минтрансе области

Жемчужно-белый, зеленый и черный снаружи. Внутри – черный, белый и серый. Фирменные цвета оформления новых трамваев представили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Стиль 30 новых вагонов модели 71-628, купленных в этом году, будет особенным, отметили в ведомстве:

– Отдельного внимания заслуживает новая трамвайная экипировка - наклейки надписей, значков, правила пользования трамваем, схема маршрутов, табло с софитами и так далее. Благодаря привлечению к работе современных дизайнеров на транспорте Михаила Бурцева и Илью Бирмана в Челябинске внедрена одна из лучших экипировок транспорта в стране.

Ждать черно-зеленых красавцев челябинцам осталось немного – новые трамваи пообещали направить на городские маршруты до конца текущего года.

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