Из воды вытаскивали пожарные и спасатели: в Магнитогорске пенсионер провалился под лед во время рыбалки

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске спасатели и пожарные вытащили пенсионера, который провалился под лед в 100 метрах от берега. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-центре ПСС по Челябинской области.

Инцидент произошел на реке Урал (Заводской пруд) в районе СНТ «Уралец». Мужчина занимался рыбалкой, но не заметил промоину в еще неокрепшем льду и провалился. Находившиеся на берегу очевидцы заметили тонущего мужчину и вызвали спасателей.

Рыбак смог держаться за кромку и не уйти под лед в течение нескольких минут. Как раз за этот промежуток времени приехали экстренные службы.

Пожарные, подав веревку, помогли рыбаку удержаться на поверхности и подготовили надувную лодку. Спасатель в гидрокостюме подполз на страховке к промоине, одел на мужчину спасжилет и вытянул из воды.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Пострадавшего с признаками сильнейшего переохлаждения эвакуировали к берегу и передали бригаде скорой помощи. В настоящий момент мрачи ведут борьбу за его жизнь и здоровье.

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