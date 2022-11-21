Челябинский менеджер завоевала титул «Мисс Единство» в конкурсе красоты среди офисных сотрудниц

Елена Гельмель работает в компании «СитиМедиа». Фото: конкурс «Мисс Офис — 2022»

Жительница Челябинска Елена Гельмель завоевала титул «Мисс Единство» в международном конкурсе красоты «Мисс Офис - 2022». В финале она продемонстрировала судьям свою способности сплотить рабочий коллектив. Как сообщает издание Hornews.com, победить в номинации ей также помогла поддержка коллег.

— Оценивались не только финальные выступления, к которым мы готовились в течение двух недель с приглашенными профессионалами, но и наша работа на протяжении всего конкурса. Получить титул мне удалось потому, что я смогла сплотить весь коллектив вокруг своего «проекта», — говорит Елена Гельмель.

Елене 31 год, она трудится менеджером по продажам в компании «СитиМедиа». В финал девушка прошла после победы в онлайн-голосовании.

Титул «Мисс Офис-2022» завоевала участница из Камчатского края Ирина Чернышева. Она получила украшенную драгоценностями корону и денежный приз в размере 3 млн рублей.

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