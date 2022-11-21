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НовостиОбщество21 ноября 2022 15:52

В Челябинской области полисы ОМС старого образца перестанут действовать в декабре

Южноуральцев срочно просят поменять документ
Ян Стоев
Ян Стоев
Так выглядят полисы нового образца

Так выглядят полисы нового образца

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области обладателям полисов ОМС старого образца необходимо получить новый. Сделать это следует до 1 декабря. Иначе в больницах и поликлиниках они могут столкнуться с отказом в оказании медицинской помощи.

Устаревшими являются полисы желтого цвета. Их не выдают уже более десяти лет. По данным областного Минздрава, полисами ОМС старого образца пользуются 150 тысяч южноуральцев. Однако в таких бланках могут содержаться неверные данные. Например, владелец получил по возрасту новый паспорт или сменил фамилию. По правилам, в таком случае нужно в течение месяца сообщить об изменении личных данных в страховую компанию, выдавшую полис ОМС.

Жители Челябинской области могут проверить, действуют ли их медполисы, четырьмя способами. Во-первых, можно позвонить по номеру страховой компании, который напечатан прямо на полисе. Во-вторых, уточнить данные в едином контакт-центре ОМС Челябинской области по телефону 8-800-300-10-03. Кроме того, полис можно проверить через интернет, на сайте Территориального фонда обязательного медстрахования. А те, у кого есть регистрация на портале Госуслуг, могут зайти там в раздел «Сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации» и получить информацию о своей обязательной медстраховке.

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