В Челябинской области военный за рулем иномарки попал в ДТП на трассе, погибли 2 человека

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Появились новые подробности смертельной аварии, которая произошла в минувшее воскресенье на трассе Чебаркуль — Мисяш. По данным источника КП-Челябинск, за рулем Toyota Camry находился 22-летний военнослужащий без водительских прав. Его иномарка столкнулась с ВАЗ-2114.

Автомобилем отечественного производства управлял 38-летний сотрудник изолятора временного содержания. В свой выходной день он подвозил 33-летнюю знакомую и ее детей. Женщина и ее старший 14-летний сын после столкновения погибли на месте, водитель и младший 10-летний ребенок выжили и были госпитализированы.

Напомним, авария произошла 20 ноября около 17:30 на 13 км автодороги Чебаркуль-Мисяш. По данным областного управления ГИБДД, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где запрещен обгон, и столкнулся в лобовую с ВАЗ-2114. Автомобиль отечественной марки от удара отбросило на ехавший навстречу внедорожник Chevrolet Niva.

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