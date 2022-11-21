«Трактор» в Челябинске с минимальным отрывом в счете выиграл у хабаровского «Амура»

Максим Шабанов в матче с «Амуром» забросил победную шайбу «Трактора» — 3:2. Фото: ХК «Трактор»

В предыдущих пяти матчах чемпионата КХЛ «Трактор» сумел одержать только одну победу. Вернувшиеся из дальневосточного турне черно-белые, сегодня, 21 ноября вновь встретились с хабаровским «Амуром». Напомним, в гостях команды обменялись победами.

Первый период оказался безголевым. Зато во втором в ворота влетело три шайбы. На два точных броска «Трактора» (голы Сергей Телегин и Тему Пулккинен) «Амур» ответил шайбой Сергея Лапина. Все голы были заброшены в середине периода в течение полутора минут.

В третьем периоде гости сравняли счет (гол Ян Дрозг) — 2:2. А за семь минут до сирены Максим Шабанов вывел «Трактор» вперед — 3:2. Победный счет сохранился до конца матча. Кстати, это уже девятая шайба молодого Максима Шабанова в этом чемпионате, и в списке бомбардиров «Трактора» он на втором месте.

23 ноября в Челябинске «Трактор» продолжит домашнюю серию матчем с лидером Восточной конференции КХЛ екатеринбургским «Автомобилистом».

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