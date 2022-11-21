Мэр челябинского города передал мобилизованным медобороудование

Фото: Максим Пекарский / ВКонтакте

Мэр Златоуста Максим Пекарский отправил в военный санаторий под Чебаркулем медоборудование для реабилитации мобилизованных. Об этом политик написал в своих соцсетях.

— Продолжаем оказывать помощь нашим воинам. Очередной адрес доставки — военный санаторий под Чебаркулем, где восстанавливают здоровье ребята, побывавшие в зоне СВО. Передали медоборудование, которое поможет при реабилитации, — пишет Пекарский на своей странице в соцсетях.

Как добавил глава Златоуста, новое оборудование позволит пациентам максимально быстро проходить процесс восстановления и реабилитации. Инициатором этой акции стал Герой России, уроженец Златоуста Сергей Зяблов.

Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер поручил создать в муниципалитетах региона координирующие штабы. Они будут руководить помощью семьям мобилизованных.

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