Власти Челябинска снова выставили на продажу недострой у автовокзала

Объект принадлежит сети магазинов «Лента» Фото: Архив "КП"

Власти Челябинска снова выставили на продажу недострой на улице Черкасской у торгового комплекса «КС» и автовокзала Северные ворота. Заявки на участие в аукционе будут принимать до конца новогодних праздников.

— Начальная цена аукциона составляет 36 млн 229 тыс. рублей. Объект незавершенного строительства расположен в границах земельного участка площадью 54 тыс. 397 кв. метров, город Челябинск, район Курчатовский, ул. Черкасская, — указано на сайте мэрии.

Подача заявок закончится 13 января 2023. Степень готовности объекта составляет 17 процентов. Примечательно то, что это уже не первая попытка властей продать недстрой. В первый раз его пытались выставить на торги за 63 млн 500 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске отменили закупку на формирование и продвижение экологического имиджа города. Начальная цена контракта составляла 7,3 млн рублей. Информация об этом опубликована на официальном портале Госзакупок.

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