Также ожидается небольшой снег Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области закрепилась прохладная погода. Как сообщают синоптики регионального гидрометцентра, в среднем температура будет держаться в районе −11 градусов.

— С 22 по 24 ноября в Челябинской области ожидается переменная облачность. 23 и 24 ноября могут быть небольшие осадки — местами умеренный снег, на юге до сильного, — указано в прогнозе.

При этом ожидаются и сильные перепады между дневными и ночными температурами. Так, если в среднем, днем температура будет держаться в районе −11 градусов, то по ночам температура будет опускаться до −25.

Ранее КП-Челябинск проанализировала предварительный прогноз погоды на декабрь 2022 в Челябинске.

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