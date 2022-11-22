Потерпите еще два дня: в Челябинске продлили предупреждение об НМУ, смог задержится до 23 ноября

Челябинцы привычно жалуются на неприятные запахи на улице Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Он сохранится минимум до 19:00 23 ноября. Длительность непрерывного периода НМУ достигнет недели: предупреждение о смоге объявили 16 ноября.

Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе региона, вредным примесям в воздухе мешает рассеиваться слабый ветер неблагоприятного направления.

По данным Единой системы слежения за качеством воздуха, к 21 ноября повысилось содержание в челябинском воздухе озона и сероводорода. Растет также концентрация бензола, хотя среднесуточные показатели не превысили предельно допустимые уровни.

Напомним, метеопрогноз не обещает челябинцам серьезного потепления в ближайшее время.

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