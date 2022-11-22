В Челябинске автобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб, трое в больнице

Фото: ГИБДД Челябинска

Страшная авария с легковой машиной и автобусом случилась поздним вечером 21 ноября в Челябинске. На пересечении улицы Мамина и Бродокалмакского тракта столкнулись ПАЗ и ВАЗ 2106.

Автобусом управлял 39-летний мужчина, за рулем «Жигулей» сидел 37-летний водитель.

Сильный удар смял всю переднюю половину легковой машины. Водитель ВАЗа погиб на месте аварии.

— Три пассажира автомобиля ВАЗ, мужчины 1985, 1998 и 1989 годов рождения, доставлены в медицинское учреждение с различными травмами, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Фото: ГИБДД Челябинска

В автобусе в поздний час ехали два пассажира. Оба не пострадали.

В полиции сейчас выясняют причину и все обстоятельства аварии.

После ДТП в ГИБДД инициировали проверку общественного транспорта. 22 ноября автоинспекторы будут искать водителей-нарушителей и оценят состояние челябинских автобусов.

Ранее в Челябинской области военнослужащий-бесправник попал в ДТП. Он столкнулся с машиной, которой управлял сотрудник изолятора временного содержания. Погибли пассажиры одной из машин: женщина и ее старший сын. Еще один ребенок выжил, но попал в больницу.

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