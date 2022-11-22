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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 5:08

В Челябинской области 17 поездов застряли на рельсах из-за аварии

На железной дороге отключилось электричество
Елена КОЛЧИНА
Пассажирские поезда задерживать не стали

Пассажирские поезда задерживать не стали

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области из-за аварии образовался затор на железной дороге. 21 ноября пропало электричество на перегоне Тундуш-Бердяуш (между Златоустом и Саткой). После отключения контактной сети на участке остановился грузовой поезд №2323. Другие грузовые составы пришлось задержать в пути. В обще сложности задержали 17 товарных поездов.

Пассажирские составы пропускали по соседнему пути, где проблем с электричеством не было.

— Причины происшествия устанавливаются, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. — В настоящее время движение по пути восстановлено.

Напомним, в челябинской области с начала года 12 человек погибли на железной дороге, еще двое получили травмы.

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