В Челябинске наотрез отказались записывать женщину на прием к врачу по копии полиса

В больнице пообещали записать Дарью к врачу уже сегодня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительнице Челябинска отказали в записи к врачу из-за копии, а не оригинала медицинского полиса.

Шекспировские страсти разгорелись в поликлинике при больнице №8. Челябинка Дарья Шестакова заболела и не могла сама записаться к врачу. Попросила сделать это свою маму, скинула фото полиса в месседжер. Но женщину ждал сюрприз: в регистратуре ей отказали – якобы, запись проводится только по оригиналу полиса.

− С 18 ноября на больничном, попросила маму взять талон на прием в поликлинику. Из-за плохого самочувствия не могла сама этого сделать. А тут такое! − рассказала читательница КП-Челябинск.

Женщина сразу обратилась в минздрав: не может же быть такого, чтобы больной человек из последних сил лично приходил в больницу за талончиком. Там пообещали разобраться в ситуации.

− Это единичная ситуация. Сегодня с ней свяжутся и запишут к врачу, − сообщили КП-Челябинск в пресс-службе городской клинической больницы №8.

Кстати, в регионе до 1 декабря идет замена старых желтых полисов на новые. Проверить, действует ли ваш документ, можно четырьмя способами. Они описаны по ссылке.

Обновлено

В пресс-службе городской клинической больницы №8 сообщили, что с их стороны ошибки допущено не было:

− При обращении в регистратуру у родственницы пациентки при себе отсутствовал какой-либо документ, подтверждающий личность пациентки. В соответствие со статьей 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», при обращении за медицинской помощью пациент обязан предоставить следующие оригиналы документов: паспорт, страховой полис и СНИЛС. Поэтому, если вы хотите записать своего близкого человека лично в регистратуре поликлиники − все эти документы необходимо иметь с собой, записать данные лишь со слов регистратор не имеет права. В данном случае, так как документов с собой не было, родственнице пациентки было предложено записать дочь на прием дистанционно − по телефону, предоставив номер страхового полиса. На что сотрудниками регистратуры поликлиники был получен устный отказ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинской области полисы ОМС старого образца перестанут действовать в декабре (Южноуральцев срочно просят поменять документ)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.