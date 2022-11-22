В Челябинской области нашли способ сэкономить при катании на лыжах или сноуборде

Дополнительные расходы лыжников ждут, если они захотят купить горячий обед или сходить после катания в сауну: список дополнительных услуг курортов обширен Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посещение горнолыжного центра в родном регионе обойдется жителю Челябинской области минимум в 300 рублей — при условии, что у него уже есть весь спортивный инвентарь, а покататься он приедет всего на час. Данные о расценках горнолыжных курортов в Челябинской области опубликовала Контрольно-счетная палата региона.

Аналитики отмечают, что в разных центрах посетителям предлагают разные способы тарификации. Где-то берут почасовую оплату, где-то стоимость зависит от количества поездок на подъемнике. А еще цена катания меняется в зависимости от дня и даже времени приезда.

За 300 рублей в час на лыжах можно покататься в миасском ГЛЦ «Райдер», но только в будние дни.

В ГЛК «Солнечная долина» стоимость катания варьируется от 500 до 2 тыс. рублей. В ГЛК «Аджигирдак» под Ашой просят от 500 до 2 тыс. рублей.

В магнитогорском ГЛЦ «Металлург» стоимость билетов достигает 6,3 тыс. рублей (это VIP-посещение на три дня). В ГЛЦ «Завьялиха» в Трехгорном лыжнику придется отдать от 800 до 4,2 тыс. рублей.

А в кусинском ЦАО «Евразия» минимальная стоимость катания 800 рублей, а максимальная 9,2 тыс. рублей —это абонемент на 80 подъемов на горный склон в праздничные дни.

Помимо расходов на дорогу любителей скатиться по снежному склону с ветерком ждут другие траты. Например, если нет своего снаряжения, то сноуборд, лыжи, защитный шлем, обувь и теплую одежду придется брать напрокат. Но здесь есть способ сэкономить.

— Аренда комплектов экипировки в городах обойдется гораздо дешевле, чем на местах: 600-700 рублей в сутки в выходные дни и 700-800 рублей сутки в праздничные дни, — рассказали в Контрольно-счетной палате.

Есть, правда, нюанс. В пунктах проката требуют не только оплатить пользование спортивным инвентарем, но и оставить залог: до 20 тыс. рублей или 2-3 тыс. рублей, но в комплекте с каким-нибудь важным для владельца документом.

Полную таблицу расценок на катание и прокат снаряжения в Челябинской области можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в Челябинске несколько дней назад испытали новую лыжную трассу у Карпова пруда.

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