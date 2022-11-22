В Челябинской области у пятерых школьников за день обнаружили коронавирус

Уже почти 393 тыс. южноуральцев заболели Covid-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 99 новых случаев коронавируса — на два больше, чем накануне. Среди новых заболевших пятеро школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 22 ноября, от Covid-19 лечится 1 351 южноуралец. За сутки от коронавируса умерли два пациента.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 392 764 жителей Челябинской области.

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