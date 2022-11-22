В Магнитогорске мошенники просили пенсионерку помочь поймать преступников и называли ее дочь аферисткой

У пожилой жительницы Магнитогорска пытались отобрать 730 тыс. рублей, пенсионерку спасла удачно заглянувшая в гости дочь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области 83-летняя женщина чуть не отдала мошенникам 730 тыс. рублей. Пенсионерку спасла счастливая случайность.

Жительнице Магнитогорска позвонил незнакомец. Он рассказал, что расследует уголовное дело о мошенничестве, а пенсионерка обязана помочь ему в поимке преступников. Операция секретная, поэтому пожилая женщина должна хранить все в тайне даже от родственников. Чтобы помочь задержать злодеев, ей нужно снять со счетов в банке все свои сбережения и отправить их на названные незнакомцем счета.

Пенсионерка поверила, что помогает самозваному борцу с криминалом, который, конечно же, сам был мошенником. Женщина поехала в офис банка, но там не оказалось достаточного количества наличных. Тогда пенсионерка отправилась в другое, более запасливое банковское отделение. Заминка с получением наличных ей помогла. Сняв деньги со счета, женщина вернулась домой и разложила перед собой пачки купюр, чтобы пересчитать.

В этот момент к пенсионерке без предупреждения пришла в гости дочь. Она очень удивилась, увидев кучу денег. Мать поняла, что скрыть свое участие в «борьбе с мошенниками» уже не выйдет и рассказала о телефонных переговорах с незнакомцем. Дочь объяснила, что ни на какие счета деньги переводить не нужно, ведь пенсионерку пытались обмануть.

Но упорные мошенники не отступили даже поле того, как их обман раскрыли.

— Мошенники вновь позвонили бабушке и даже пытались ее убедить, что аферисткой является ее дочь. Но бабушка уже все поняла и прекратила разговор, — рассказали в УМВД по Магнитогорску.

В полиции сейчас разыскивают пытавшего оставить пенсионерку без сбережений обманщика.

Ранее медработница из Челябинска взяла в кредит и отдала мошенникам более 3 млн рублей.

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