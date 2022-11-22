Женская хоккейная лига объявила всех участниц матча звезд ЖХЛ в Челябинске

Фото: "Белые медведицы" / vk.com

В состав сборной Восток вошли три хоккеистки команды «Белые медведицы» - вратарь Милена Третяк, защитник Алина Гарипова и нападающая Виктория Кулишова.

Неделя звезд хоккея пройдет в Челябинске с 3 по 11 декабря. Мероприятие состоится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Организаторами турнира являются Континентальная хоккейная лига, фонд поддержки спорта Челябинской области и ХК «Трактор».

Матч звезд ЖХЛ состоится в 5 раз. Участие в премиальном мероприятии Женской хоккейной лиги примут лучшие хоккеистки, многократные участницы Олимпийских игр, призёрки чемпионатов мира и молодёжных чемпионатов мира. В состав команды Востока выбрали трех хоккеисток из челябинской команды «Белые медведицы» -Милена Третяк, Алина Гарипова и Виктория Кулишова.

«Это стало приятной новостью: рада поучаствовать на таком мероприятии и представлять город Челябинск. Я думаю, что всё пройдёт на высшем уровне для зрителей. Команды покажут классный хоккей! Есть волнение, но я думаю, что всё будет хорошо. Челябинск живет хоккеем», -рассказала Милена Третьяк в новом выпуске программы «АЛЛО, это ЖХЛ?».

Составы команд:

Восток: вратари Дарья Гредзен («Бирюса»), Милена Третяк; защитники Алина Гарипова (обе — «Белые медведицы»), Мария Баталова, Анна Шибанова (обе — «Агидель»), Цинань Джао («КРС Шэньчжэнь»), Александра Буданова, Елена Проворова; нападающие Екатерина Добродеева, Оксана Митрофанова, Валерия Павлова (все — «Бирюса»), Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все — «Агидель»), Виктория Кулишова («Белые медведицы»), Екатерина Федоркова (СКСО).

Главный тренер Валерий Давлетшин («Агидель»), ассистент — Александр Ведерников («Бирюса»).

Запад: вратари Валерия Меркушева, Валерия Тараканова; защитники Ангелина Гончаренко (все — «Торпедо»), Лиана Ганеева, Юлия Смирнова (обе — «Динамо-Нева»), Анастасия Петина (7,62), Нина Пирогова, Анна Савонина; нападающие Елена Зарипова, Александра Нестерова, Анна Шохина (все — «Торнадо»), Оксана Братищева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все — «Динамо-Нева»), Екатерина Лихачёва, Алёна Старовойтова, Ландыш Фаляхова (все — «Торпедо»).

Главный тренер Алексей Чистяков («Торнадо»), ассистент — Игорь Аверкин («Торпедо»).

Семь хоккеисток — Баталова, Ганеева, Кадирова, Меркушева, Сосина, Шибанова и Шохина — принимали участие во всех четырёх предыдущих Матчах Звезд ЖХЛ, а для 14 девушек эта игра станет первой звёздной в карьере.