Сбил и уехал: экс-глава Госпожнадзора отправится в колонию-поселение за смертельное ДТП

Александр Рымарев Renault Koleos сбил пешеходов в Агаповском районе

Экс-глава Госпожнадзора Александр Рымарев отправится в колонию-поселение за смертельное ДТП. Там он проведет 2,6 года. Приговор вступил в силу.

Александр Рымарев попытался оспорить решение Агаповского районного суда, который, несмотря на возмещение ущерба и примирение сторон, апеллировал к тяжести преступления. Облсуд придерживался той же позиции.

— Сторона защиты просила приговор отменить, а уголовное дело прекратить в связи с примирением сторон. С учетом позиции прокурора апелляционная инстанция отклонила доводы жалобы, приговор оставила без изменения, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, авария произошла 27 августа прошлого года. Бывший чиновник Renault Koleos сбил двоих человек и уехал. 69-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, женщина 37 лет госпитализирована — у нее диагностирован тяжкий вред здоровью. Водителя искали всю ночь. В это время добирался до областного центра поселковыми дорогами.

За смертельную аварию и оставление сбитых пешеходов бывшему чиновнику грозило до семи лет лишения свободы. При этом на время следствия его не заключали под стражу, но лишили водительского удостоверения на 1,5 года. Во время следствия он возместил пострадавшим причиненный ущерб.

Александр Рымарев на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Фото: Андрей АБРАМОВ

СПРАВКА КП

Александру Рымареву 56 лет. Он родился в поселке Приморском Агаповского района. С 1983 года служил в структурах, связанных с пожарной безопасностью.

Работал заместителем начальника управления МЧС России по Челябинской области – главным государственным инспектором Челябинской области по пожарному надзору. С 2016 был начальником управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.

После трагедии в Магнитогорске, Александру Рымареву пришлось отвечать на критику спасателей в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). В феврале 2020 года он уволился по собственному желанию.

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