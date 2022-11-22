Не хотел лежать спокойно: в Челябинске ударившему молодую медсестру пенсионеру грозит 2 года за решеткой

Пьяный пациент напал на медсестру в Ленинском районе Челябинска Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске в суд передали уголовное дело пенсионера, напавшего на сотрудницу Городской клинической больницы №9. 75-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Пожилой пациент устроил дебош в приемном покое больницы летом этого года. К врачам мужчина попал после пьяной драки. У мужчины осталась рана на подбородке, но совсем несерьезная.

Медики приняли нетрезвого челябинца, но попросили его подождать. В больницу как раз привезли пациентов, которые не могли обойтись без экстренной помощи, нужно было их спасать.

Пенсионера с больным подбородком оставили на кушетке в коридоре. Но тому не лежалось спокойно. Мужчина вскочил, ворвался в кабинет медперсонала и смахнул там со стола документы. Замечания медсестры он пропустил мимо ушей, а потом и вовсе схватил 22-летнюю сотрудницу больницы за руку, и ударил по лицу, попав в правый глаз.

— Противоправные действия обвиняемого были пресечены вмешавшимися коллегами потерпевшей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Теперь дело дебошира будет рассматривать мировой судья. Челябинцы грозят принудительные работы, полгода арата или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

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