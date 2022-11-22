В Челябинске устанавливают светящиеся в темноте красные скамейки и елки без иголок

Фото: администрация Советского района

В Советском районе Челябинска в декабре собираются открыть 6 ледовых городков, 20 катков и площадок для игры в хоккей. Еще на улицах установят 13 светящихся моделей елок, а над шестью пешеходными зонами растянут гирлянды с тематическими новогодними проекциями.

— Все работы планируется закончить в первую декаду декабря, — сообщили в районной администрации.

Фото: администрация Советского района

Для украшения используют как старые арт-объекты, сохранившиеся с прошлых лет, так и новые.

На пересечении улиц Тимирязева и Свободы уже поставили красные скамейки, которые в темноте начинают светиться.

В сквере имени Колющенко разместят 12-метровую искусственную елку. Пятиметровая елку, которая прежде украшала сквер, в этом сезоне переедет в новую зону отдыха у детской поликлиники в поселке АМЗ.

Фото: администрация Советского района

В парке имени Пушкина уже украсили фонарные столбы сияющими консолями, на входе поставили светящуюся арку. А посреди катка, который должен открыться уже 24 ноября, будет возвышаться большая елка.

Напомним, до начала декабря в Челябинске начнут также строить новогодний городок на площади Революции.

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