Челябинская область направила квадрокоптеры и медикаменты для южноуральских военнослужащих в ЛНР

Фото: архив КП

Челябинская область отправила гуманитарный груз для южноуральских военнослужащих 55-й бригады, которая в рамках спецоперации выполняет боевые задачи на территории ЛНР. Бойцы получат матрасы, спальные мешки, зимние вещи, дизель-генераторы, квадрокоптеры, ночники, медикаменты и продукты питания. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе правительства региона.

— В 55 бригаде проходят службу порядка 250 мобилизованных из Челябинской области. Среди них есть жители Магнитогорска, Троицка, Карталов и других городов региона, — рассказали в пресс-службе.

Также мобилизованным южноуральцам передали несколько тысяч банок тушенки, молитвословы и письма детей из Троицкого района. Сейчас к отправке готовят второй груз с необходимым, который тоже направят 55-й бригаде.

На прошлой неделе в зону СВО доставили 20 тонн гуманитарной помощи для бойцов из Челябинской области. Они получили теплые вещи, жгуты, лекарства, палатки и многое другое. Также южноуральцам привезли 4 полноприводных автомобиля.

В начале ноября бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии из Чебаркуля получили от губернатора Челябинской области новые квадрокоптеры и тепловизоры. Также глава региона предоставил тепловые пушки, одежду, спальные мешки и продукты для добровольческого батальона «Южноуралец».

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