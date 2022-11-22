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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:29

Двух бизнесменов из Челябинской области избрали вице-президентами «Опоры России»

Рассказываем, какие сферы предпринимательства они будут курировать
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: ЗСО Челябинской области

Фото: ЗСО Челябинской области

В Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» выбрали путем голосования новых вице-президентов. Среди них оказались бизнесмены из Челябинской области – это владелец горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олег Сиротин и председатель совета директоров компании «Робур-Гранит», депутат Законодательного собрания региона Евгений Илле. Первый будет отвечать за развитие туризма, второй – координировать работу малого бизнеса в сфере строительных материалов.

Как сообщили в пресс-службе ЗСО Челябинской области, голосование проходило в рамках совместного заседания президиумов правлений «Опоры России» и ассоциации «Некоммерческое партнерство «Опора». Помимо отбора кандидатов, участники обсудили перспективы сотрудничества со странами-партнерами, итоги визита в Узбекистан, результаты Российско-Азербайджанского межрегионального форума, благотворительные и деловые миссии в ДНР и ЛНР.

Основным вопросом в ходе заседания стало утверждение положения о координаторах региональных отделений «Опоры России» в федеральных округах.

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