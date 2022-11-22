В Челябинске маршрут автобуса №51 изменится с 1 декабря

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске автобус №51 «Сосновка — Братьев Кашириных» будет ходить по другому маршруту с 1 декабря. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок».

— Автобус будет следовать от поселка Сосновка по улицам Свердловский проспект, проспект Ленина, Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных, — рассказали в организации.

Фото: ОКГУ «Организатор перевозок».

Изменения вводятся по многочисленным просьбам пассажиров, а также для разгрузки автобуса №64 на участке от 40-летия Победы до Алого поля.

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