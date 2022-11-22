СК возбудил уголовное дело после пожара с тремя погибшими детьми в Курганской области

Фото: СУ СКР по Курганской области

В Курганской области возбудили уголовное дело после пожара в деревне Подуровка, в результате которого погибли трое детей. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лиц (ч.3 ст.109 УК РФ). Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

— В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики, — отметили в ведомстве.

Пожар случился утром, 22 ноября, в одном из домов по улице Степная. На месте пепелища были обнаружены тела троих детей 6, 11 и 12 лет. Также госпитализировали двоих мужчин. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать неисправности электронного и печного оборудования.

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