На челябинской трассе столкнулись фура и легковушка

Фото: Трасса М5 Челябинск — Уфа / ВКонтакте

На челябинском участке трассе М-5 «Урал» неподалеку от Сима произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

— Сразу за Симом на 1596-ом километре трассы произошло ДТП. Жертв нет, девушка-водитель легковушки жива, — пишут пользователи группы «Трасса М5 Челябинск — Уфа» во ВКонтакте.

Девушка чудом осталась жива. Фото: Трасса М5 Челябинск — Уфа / ВКонтакте

Как уточняют водители сейчас движение ограничено на полосе, где произошла авария. В пресс-службе регионального МВД корреспонденту КП-Челябинск также подтвердили факт ДТП.

— Произошло столкновение «Лады Калины» и грузового автомобиля MAN. Водитель «Калины», девушка 2001 года рождения, госпитализирована. Устанавливаются причины произошедшего, — объяснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что экс-глава челябинского государственного пожарного надзора Александр Рымарев отправится в колонию-поселение за смертельное ДТП. Там он проведет 2,6 года. Приговор вступил в силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru