Челябинский «Трактор» подписал контракт с защитником из Канады Робертом Хэмилтоном

Фото: ХК «Трактор»

Челябинский ХК «Трактор» заключили контракт с 28-летним защитником из Канады Робертом Хэмилтоном. Об этом рассказал гендиректор клуба Иван Савин.

— В лице защитника Роберта Хэмилтона «Трактор» получает игрока, способного полезно действовать на чужой синей линии и надёжно в своей зоне. Нашей обороне как раз не хватало хоккеиста именно с таким набором навыков, — говорит Савин.

Соглашение с Хэмилтоном заключено до конца сезона. Уже в это воскресенье, 27 ноября, он уже может выступить в составе «Трактора», который сразится со «Спартаком». Последние несколько лет канадец провел в АХЛ.

Ранее «Трактор» выиграл игру против хабаровского «Амура» со счетом 3:2. Это была одна из немногих побед черно-белых за последнее время.

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