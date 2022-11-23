Будут лепить и знакомиться: флешмоб «Снеговики-добряки» пройдет в Челябинске 21 января

Снеговиков тут лепят и дети, и взрослые. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже четвертую зиму в Челябинской области проходит акция «Снеговики-добряки». Любой желающий может исполнить мечту ребенка с тяжелым заболеванием и тех, кто приехал из ДНР и ЛНР. А завершится акция традиционным флешмобом. Участники акции вместе с детьми будут лепить снеговиков и знакомиться. Также организаторы уверены, что это праздник и для других детей города.

В Челябинске флешмоб пройдет 21 января. Лепить снеговиков будут в парке Гагарина. Перенести финал акции на январь решили, потому что в прошлом году снега не было – пришлось везти его с Шершней.

Флешмоб снеговиков пройдет и в Магнитогорске. Там его организовывает Центр поддержки семьи, материнства и детства «Дом для мамы».

− В этом году флешмоб у нас будет 24 декабря. Каждый год у нас самая лучшая погода − минус 27 градусов, провода ломаются. Но выдаем валенки и поим горячим чаем, так что приезжайте, − рассказала КП-Челябинск председатель «Дома для мамы» Наталья Янакова.

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