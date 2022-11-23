Хотел отомстить соседу, но ошибся: взбешенный златоустовец расстрелял из арбалета машину во дворе

Стрелок дважды попал в цель. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Златоусте мужчина стрелял из арбалета по припаркованной во дворе машине.

29-летний хозяин поврежденной Mazda вызвал полицию. Сотрудники МВД задержали стрелка. «Снайпер» признался им, что хотел отомстить соседу.

Златоустовец был у себя дома, в квартире на первом этаже. В соседней квартире громко играла музыка и мешала мужчине отдыхать. Разозленный горожанин не стал вести переговоры, а схватил свой спортивный арбалет и принялся стрелять по стоявшей у дома иномарке соседа.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Вот только мужчина ошибся. Припаркованная у дома Mazda принадлежала вовсе не любителю громкой музыки, а жителю соседнего подъезда.

— В отношении ранее судимого подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам хулиганства и порчи чужого имущества, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

На время расследования с арбалетчика взяли обязательство о явке.

Ранее в Челябинске водители и пассажиры сообщили об обстреле автобуса.

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