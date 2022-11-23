В Челябинской области 96 человек за день заболели коронавирусом

Каждый день выявляют более 90 новых заболевших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса — на 3 меньше, чем накануне. Уже три недели подряд ежедневно диагностируют Covid-19 у 91-101 человека.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 1 336 жителей Челябинской области.

За сутки три пациента умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии 392 860 официально подтвержденных случаев коронавируса насчитали в Челябинской области.

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