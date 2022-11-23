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НовостиЗдоровье23 ноября 2022 6:28

В Челябинской области 96 человек за день заболели коронавирусом

На лечении остаются 1,3 тыс. южноуральцев
Елена КОЛЧИНА
Каждый день выявляют более 90 новых заболевших

Каждый день выявляют более 90 новых заболевших

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса — на 3 меньше, чем накануне. Уже три недели подряд ежедневно диагностируют Covid-19 у 91-101 человека.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 1 336 жителей Челябинской области.

За сутки три пациента умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии 392 860 официально подтвержденных случаев коронавируса насчитали в Челябинской области.

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