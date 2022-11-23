Челябинская область стала единственным уральским регионом, где вырос оборот розничной торговли

Среднестатистический житель Тюмени тратит в магазинах больше, чем челябинец Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Челябинской области за первые 9 месяцев 2022 года оборот розничной торговли составил 563 млрд рублей. Это на 0,6% больше, чем в том же периоде прошлого года. Данные о выручке от продажи товаров для личного потребления опубликовала Контрольно-счетная палата региона.

Аналитики отмечают, что из всех уральских регионов только в Челябинской области выручка продавцов в этом году выросла. В соседней Свердловской области она упала на 9,2%, в Курганской области уменьшилась на 4,2%.

Жители Челябинской области больше жителей соседних регионов в этом году потратили на обеды в кафе и ресторанах. С января сентябрь оборот сферы общепита вырос на 26,6%.

Хотя южноуральцы стали больше тратить на готовую еду, продовольственные товары и табачные изделия, на непродовольственных товарах начали экономить — в этой сфере торговли выручка не выросла, а снизилась на 1,7%.

Несмотря на рост оборота розницы в целом, Челябинска область не лидирует по размерам индивидуальных трат жителей. В пересчете на душу населения Челябинская область пятая по обороту розничной торговли после Тюменской и Свердловской областей, Башкортостана и Пермского края.

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